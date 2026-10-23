«Интерны» и «Реальные пацаны» вернутся на экраны

Канал ТНТ объявил о съемке новых сезонов популярных в прошлом сериалов

Фото "Петрозаводск говорит"

Телеканал ТНТ вернет в 2027 году на экраны полюбившиеся зрителям сериалы, которые, казалось, уже закрыты навсегда. Об этом стало известно на презентации планов канала на 2027 год, об этом пишет «Бюллетень Кинопрокатчика».

По данным источника, «Интерны» вернутся с новым сезоном и с золотым составом. Зрители вновь увидят доктора Быкова, его друга Купитмана и других персонажей культовой картины. «Интернов» не было на экранах 10 лет - сериал завершился в 2016 году.

Также продолжение получит сериал «Реальные пацаны», который закончился в 2023 году. На экраны выйдет и новый сезон сериала «Жуки». Отмечается, что четвертый сезон стал самым успешным в истории проекта, и продюсеры решили снять пятый сезон в зимнем варианте, а не в привычном летнем. Помимо этого, продолжится и сериал «Патриот».

Ранее сообщалось о том, что Центробанк России принял решение по ключевой ставке.