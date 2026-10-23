В Центробанке приняли решение по ключевой ставке

Ключевая ставка в России сохранена на уровне 14 процентов

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Ключевая ставка в России сохранена на уровне 14 процентов. Такое решение принял совет директоров Банка России по итогам заседания, состоявшего 23 октября, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что при принятии решения в Центробанке учитывали высокие инфляционные ожидания и текущее повышенное ценовое давление. Рост цен в стране остается устойчивым и не снижается. Это связали со временным снижением производственных мощностей в ряде отраслей.

Изменен прогноз по инфляции. По итогам года она ожидается на уровне 7,1-7,6 процентов, что выше прошлогоднего уровня.

Ранее сообщалось о том, что новый вид спорта приживается в Карелии.