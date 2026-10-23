В Карелии приживается новый вид спорта

Мас-рестлинг идет в Карелию: в ПетрГУ защитили первые дипломы по якутскому спорту

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Студентов ПетрГУ научили профессионально перетягивать палку. Развивать якутский мас-рестлинг начнут в регионе.

Карельский вуз заключил соглашение о сотрудничестве с Чурапчинским госинститутом физической культуры и спорта и всероссийской федерацией мас-рестлинга. Аналогичное соглашение подпишет Министерство образования и спорта Карелии. Это означает, что в республике будут развивать национальный спорт Якутии.

Мас-рестлинг происходит от игры в перетягивание палки. Спортсмены сидят друг напротив друга, упираются ногами в доску и перетягивают деревянную палку (мас). Побеждает тот, кто перетянул соперника или если соперник отпустил палку.

В прошлом году Чурапчинский институт получил статус международной академии по мас-рестлингу. В настоящее время зарегистрировано 36 федераций этого вида спорта. Власти Якутии продвигают мас-рестлинг в качестве олимпийского вида спорта.

Как рассказали в карельском Министерстве образования и спорта, институт провел курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку по программе «Тренер по виду спорта» для 16 слушателей из Карелии. 22 октября в ПетрГУ прошла защита выпускных работ. Для студентов провели и мастер-класс по мас-рестлингу.