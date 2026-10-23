Марафонец из Петрозаводска установил безумный рекорд в Ленобласти

Карельский бегун Дмитрий Климов в одиночку штурмовал километры на ультрамарафоне

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Петрозаводчанин Дмитрий Климов финишировал в ультрамарафоне в Ленинградской области и побил собственный рекорд.

Забег «Биотропика» стартовал днем 17 октября и завершился 22 октября. За это время карельский марафонец пробежал 844,96 километра. Это на 20,12 км больше результата, который бегун продемонстрировал летом – 123 круга. Всего Климов завершил 126 часовых этапов. По правилам спортсмены должны были пробегать 6 706 метров менее чем за 60 минут, оставшееся время можно было использовать для питания, отдыха и восстановления.

Последними на трассе вместе продолжали движение Дмитрий Климов и Александр Лаптев. Лаптев завершил выступление на 87-м круге. После определения победителя Климов продолжил бег в предусмотренном правилами нового формата режиме Solo Mode. Его итоговый результат составил 126 кругов и 844,96 километра.

В классическом бэкъярде зачет заканчивается после заключительного победного круга. В «Биотропика» спортсмен может продолжать личную попытку: дополнительные круги учитываются отдельно и входят в общую дистанцию выступления. Идея формата - исследование собственных пределов и взаимная поддержка участников.