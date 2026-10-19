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19 октября 2026
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Спорт

Житель Карелии борется за победу в ультрамарафоне в Ленобласти

Петрозаводчанин пробежал более 280 км за два дня и не намерен останавливаться
ноги бегущего человека
изображение сгенерировано Алисой AI

Петрозаводчанин Дмитрий Климов участвует в многосуточной гонке и остается в числе четырех участников на дистанции.

Гонка «Биотропика» стартовала в три часа дня 17 октября в поселке Цвелодубово в Ленинградской области. Забег проходит в новом формате: каждый час спортсмены должны преодолеть 6 706 метров менее чем за 60 минут, оставшееся до следующего старта время они могут использовать для отдыха.

мужчина с документами

 

Днем участники бегут по лесной трассе, ночью - по ровному освещенному кругу в форме знака бесконечности. На разрешенных участках команды поддержки могут сопровождать спортсменов, а журналисты — брать интервью прямо на ходу. По данным организаторов на утро 19 октября, Дмитрий Климов, Александр Амельченко, Владимир Ионов и Александр Лаптев завершили по 42 круга — 281,65 километра — и вышли на 43-й часовой этап.

В нынешней гонке предусмотрена новая возможность. Когда победитель будет установлен, атлет сможет по желанию продолжить бег в одиночном режиме. Его дальнейшие круги и пройденная дистанция будут учитываться отдельно от соревновательного результата. Если петрозаводчанин победит и в этот раз и у него останутся силы, то сможет продолжить забег. 

Минувшим летом житель Карелии победил на «Биотропике» в Коробицыно. Тогда Климов за пять суток преодолел 123 круга — около 824,8 км.

Фотография Дмитрия Климова на регистрации забега/ фото предоставлено организаторами Biotropika

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