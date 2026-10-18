Карельская спортсменка взяла серебро чемпионата России по ушу

Екатерина Зимина взошла на пьедестал национального турнира

Фото: паблик «Спорт – норма жизни Карелия»

Спортсменка из Петрозаводска Екатерина Зимина стала призёром Чемпионата России по ушу в дисциплине саньда.

В весовой категории нашей землячки соревнования проходили по круговой системе среди трех участников. Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

Наша спортсменка показала отличную техническую подготовку и одержала уверенную победу в одном бою. Второй бой спортсменка уступила лишь разделенным решением судей. Итог упорной борьбы – заслуженное второе место на пьедестале главного национального старта.

Турнир в Москве собрал более 200 сильнейших спортсменов со всей страны. Нашу спортсменку тренирует Руслан Гевкан.