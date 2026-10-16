Бывший игрок НХЛ возглавил карельскую хоккейную команду

Новый главный тренер назначен в команду «Динамо-Карелия»

Фото: Алиса ИИ

На пост главного тренера хоккейной команды «Динамо-Карелия» назначен Павел Воробьев. Об этом сообщает паблик динамовцев.

Павел Воробьев был известным хоккеистом. Дважды он становился чемпионом России в составе ярославского «Локомотива». В 2006 году выигрывал Кубок Карьяла в составе сборной России. Играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и в нескольких европейских лигах.

В 2021 году Павел Воробьев начал тренерскую карьеру и успел поработать в нескольких командах ВХЛ.

Напомним, новый сезон команда «Динамо-Карелия» начала в Российской хоккейной лиге. Первые два матча были проиграны в Мурманске.