Сборная Карелии завоевала золото Кубка России

Спортсмены стали победителями соревнований инвалидов-опорников

Фото: Скриншот страницы паблика Центра спортивной подготовки

Сборная Карелии завоевала золото в командных соревнованиях и заняла три призовых места в личных стартах. О достижениях наших спортсменов рассказали в паблике Центра спортивной подготовки.

Соревнования в дисциплине «спортивное ориентирование» проходили в Дзержинске Нижегородской области. Призерами командных соревнований стали петрозаводчане: Варвара Павлова и спортсмены-инструкторы Фаридун Салимзода и Трофим Алексеев.

В личных соревнованиях спортсмены Петрозаводска – тоже в лидерах: спортсмен-инструктор Данила Васильев и Варвара Павлова заняли вторые места, третье место – у Трофима Алексеева.

Борьба за первое место получилась особенно напряженной, отметили в источнике. Карельская команда опередила сборную Свердловской области всего на одно очко, но именно этот минимальный перевес принес нашим спортсменам победу на Кубке России.

К призовым местам спортсменов привели упорные тренировки, мастерство и умение собраться в решающий момент. Победа в командных соревнованиях в очередной раз подтвердила значимость взаимная поддержки и слаженных действий.