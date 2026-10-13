Футболистки из Карелии выиграли этап Чемпионата России

У женской команды по мини-футболу появился шанс отправиться на турнир в Сочи

фото «Петрозаводск говорит»

Карельские футболистки выиграли межрегиональный этап Чемпионата России по мини-футболу. Спортсменки отличились в матчах в Сестрорецке.

На днях в Северной столице прошел межрегиональный этап чемпионата России по мини-футболу. Три мужские и четыре женские команды боролись за путевки на турнир в Сочи, рассказали в «Дирекции спорта». Мужчины сыграли в формате 8 игроков на 8, женщины — в формате 7 на 7.

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Команда спортивной школы № 7 из Петрозаводска набрала семь очков в женском турнире и завоевала первое место. В решающем матче петрозаводчане обыграли команду «Альфа-09» из Калининградской области. По итогам матчей третье место заняла команда «Барсы» из Архангельской области.