Карельский спортсмен взял бронзу на турнире по боксу в Петербурге

Спортсмен из Карелии Никита Маниев в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль

Фото: Скриншот со страницы паблика Федерации бокса Карелии

В Санкт-Петербурге с 6 по 10 октября проходил региональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Альберта Семеновича Гусева. Карелию на состязаниях представлял Никита Маниев. Он стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 54 килограммов.

Как рассказали в карельской федерации бокса, спортсмен провел три поединка. В полуфинале турнира наш земляк встретился с победителем первенства Санкт-Петербурга 2026 года. Борьба была упорной, и все же карельский боксер уступил сопернику. Итог выступления Никиты Маниева – третье место.

«Бронзовая медаль на старте сезона – достойный результат и хорошая основа для дальнейшего роста»,

– отметил председатель Федерации бокса Карелии Андрей Ярославский и пожелал призеру твердого характера, уверенности в каждом раунде и новых побед на ринге.