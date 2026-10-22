Команда «Динамо-Карелия» набрала первое очко в РХЛ

В Кондопоге местные динамовцы проиграли по буллитам

Фото: МХК "Динамо-Карелия"

В среду, 21 октября, команда «Динамо-Карелия» провела повторный поединок с командой «Красная Машина Академия» в рамках регулярного чемпионата Российской хоккейной лиги.

Встреча в Ледовом дворце Кондопоги была абсолютно равной. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых буллитов удача была на стороне гостей.

Таким образом, «Динамо-Карелия» набирает свое первое очко в чемпионате РХЛ. Оно позволило команде сразу переместиться на 23-е место в турнирной таблице.

Напомним, днем ранее динамовцы уступили тому же сопернику со счетом 2:5.

Следующая игра в Ледовом дворце пройдет 25 октября. В гости приедет команда «Факел Ямал» из Салехарда.