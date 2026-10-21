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21 октября 2026
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Спорт

Динамовцы из Кондопоги проиграли первый домашний матч сезона

Хоккеисты «Динамо-Карелия» на справились с командой «Красная Машина Академия»
Динамо-Карелия
Фото: МХК "Динамо-Карелия"

Во вторник, 20 октября, команда «Динамо-Карелия» провела в Кондопоге свой первый домашний матч нового сезона Российской хоккейной лиги. В гости приехала команда «Красная Машина Академия».

Игра получилась результативной. Кондопожане боролись до конца, но все же уступили со счетом 2:5. Шайбы в составе динамовцев забросили Ярослав Набатов и Кирилл Кудашев.

Сегодня в 19:00 начнется вторая игра между этими же соперниками. После трех туров «Динамо-Карелия» очков в своем активе не имеет.

Ранее сообщалось о том, что Артем Богданов из Карелии стал мастером спорта по лыжному двоеборью.

Ранее в рубрике Спорт было опубликовано: В Карелии появился юный мастер спорта России по лыжному двоеборью

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