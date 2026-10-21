В Карелии появился юный мастер спорта России по лыжному двоеборью

Спортсмену из Сортавальского округа вручили удостоверение мастера спорта России по лыжному двоеборью

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В министерстве образования и спорта Карелии Артёму Богданову вручили удостоверение, подтверждающее его звание — мастер спорта России по лыжному двоеборью. О важном событии в жизни молодого спортсмена сообщил у себя на vk-странице глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

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«Горжусь, что такие сильные и целеустремлённые ребята представляют наш округ на всероссийской арене»,

— отметил чиновник.

Только в этом году Богданов дважды победил на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России и занял призовое место на первенстве страны.