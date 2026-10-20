Юный карельский спортсмен заборол соперников и взял «золото»

Борец из Карелии победил на турнире в Архангельской области

В Североонежске Архангельской области состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренеров А.А. Зорина и Н.И. Ботыгина.

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В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Архангельской, Вологодской и Московской областей, Карелии и Якутии. В числе тех, кто боролся за призовые места, был воспитанник спортивной школы № 5 Петрозаводска Никита Цивилев.

Юный спортсмен стал победителем турнира.

К спортивным достижениям борца подготовила Наталья Знаменская, уточнили в паблике спортивного учреждения.