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20 октября 2026
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Спорт

Юный карельский спортсмен заборол соперников и взял «золото»

Борец из Карелии победил на турнире в Архангельской области
золотая медаль

В Североонежске Архангельской области состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренеров А.А. Зорина и Н.И. Ботыгина.

Пьедестал почета

 

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Архангельской, Вологодской и Московской областей, Карелии и Якутии. В числе тех, кто боролся за призовые места, был воспитанник спортивной школы № 5 Петрозаводска Никита Цивилев. 

Юный спортсмен стал победителем турнира.

К спортивным достижениям борца подготовила Наталья Знаменская, уточнили в паблике спортивного учреждения.

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