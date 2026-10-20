Сборная России сыграет с участником мундиаля-2026

Подопечные Валерия Карпина отправятся в гости к сборной Узбекистана в ноябре

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Сборная России по футболу 12 ноября проведет товарищеский матч против сборной Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

После серии домашних игр в сентябре-октябре подопечные Валерия Карпина отправятся на выезд. Матч с Узбекистаном пройдет в Ташкенте. Точное время начала встречи будет объявлено позже.

Отметим, что Узбекистан принимал участие в финальном раунде чемпионата мира по футболу 2026 года. В группе с Португалией, Колумбией и ДР Конго команда Фабио Каннаваро не смогла набрать очков.

Напомним, сборная России отстранена от всех официальных соревнований с февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские игры.

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