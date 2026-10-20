Посетители бассейна в Петрозаводске ругают качество услуг

Часть удобств в спортивном комплексе не работает, петрозаводчане требуют перерасчет

изображение сгенерировано Алисой AI

Плату подняли, а качество услуг оставляет желать лучшего. Горожане ругают качество услуг в газпромовском ФОКе на Ключевой. На жалобы отреагировали карельские чиновники. Судя по ответу профильного ведомства, некоторые проблемы уже решили, другие – в процессе.

Горожане пожаловались на отсутствие фенов в холле – дети вынуждены носить свои из дома. Пожаловались горожане на неработающий лифт, гардероб и кафе.

«Делайте перерасчет за октябрь», - потребовали от администрации ФОКа горожане в паблике «Подслушано в Птз».

Недовольны петрозаводчане и стульями возле стойки администратора – говорят, разболтаны: «Страшно присесть».

В карельском Министерстве образования и спорта заверили, что фены будут – ведется процесс закупки. Кафе тоже должно будет заработать: «По аренде площади под кафе организуется закупочная процедура по определению арендатора». Лифт в спортивном комплексе заработал с 16 октября после подписания договора с обслуживающей организацией. Что касается стульев, то их укрепили, заверили в министерстве.