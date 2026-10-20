Кукурузу убирают с карельских полей

Аграрии практически завершили кампанию по заготовке кормов

фото «Петрозаводск говорит»

В одном из хозяйств Карелии еще убирают кукурузу с полей. Ее пустят на корм для сельскохозяйственных животных. Кампания по заготовке кормов находится на финишной линии.

По официальным данным, сельхозпредприятия региона заготовили 155 тысяч тонн кормов, этого объема с запасом хватит для штатного прохождения зимне-стойлового периода.

Корма в этом году заготавливали на 17 тысячах гектаров, аграрии собрали 7,2 тыс. тонн сена, что на 8% больше, чем в прошлом году, а также 148 тыс. тонн силоса, что на 3% больше прошлогоднего показателя.

В племенном хозяйстве «Ильинское» еще убирают кукурузу на силос. С гектара удается собрать около 400 центнеров.