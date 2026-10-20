Карельские ученые обнаружили краснокнижных насекомых в «Паанаярви»

Редкие виды насекомых обнаружили карельские ученые в национальном парке «Паанаярви»

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сотрудники Карельского научного центра в рамках летней экспедиции в национальный парк «Паанаярви» искали краснокнижные виды насекомых. И удача им улыбнулась. О находках рассказали в пресс-службе учреждения.

Image

Удалось обнаружить два редких вида жесткокрылых: Трухляк колвензис (включен в Красную книгу России) и Борос Шнайдера (занесен в Красную книгу Карелии). Личинки обоих видов жуков участвуют в разложении древесины погибших деревьев.

Кроме того, был обнаружен наездник Аротес белопоясковый, занесенный в Красную книгу Карелии. Ранее его присутствие было зафиксировано лишь в заповеднике «Кивач» и Заонежье.

Также было сделано важное заключение: опасных для человека иксодовых клещей на территории парка не обнаружено.