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20 октября 2026
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Общество

Карельские ученые обнаружили краснокнижных насекомых в «Паанаярви»

Редкие виды насекомых обнаружили карельские ученые в национальном парке «Паанаярви»
Ягоды рябины в лесу.
Фото: «Петрозаводск говорит»

Сотрудники Карельского научного центра в рамках летней экспедиции в национальный парк «Паанаярви» искали краснокнижные виды насекомых. И удача им улыбнулась. О находках рассказали в пресс-службе учреждения.

Экспедиция в "Паанаярви"

 

Удалось обнаружить два редких вида жесткокрылых: Трухляк колвензис (включен в Красную книгу России) и  Борос Шнайдера (занесен в Красную книгу Карелии). Личинки обоих видов жуков участвуют в разложении древесины погибших деревьев. 

Кроме того, был обнаружен наездник Аротес белопоясковый, занесенный в Красную книгу Карелии. Ранее его присутствие было зафиксировано лишь в заповеднике «Кивач» и Заонежье.

Также было сделано важное заключение: опасных для человека иксодовых клещей на территории парка не обнаружено.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Рядовой Роман Булычев из Карелии погиб на СВО

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