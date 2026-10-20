Рядовой Роман Булычев из Карелии погиб на СВО

В Сегежском округе проводят в последний путь погибшего земляка

Фото администрации Сегежского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Роман Булычев. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

По данным источника, рядовой Булычев погиб при выполнении боевого задания в селе Гатище в зоне СВО. Это случилось 10 октября.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет в четверг, 22 октября, в поселке Черный Порог у здания администрации. Все желающие смогут проститься с земляком в 12 часов.

Ранее сообщалось о том, что выпускник Лендерской школы Геннадий Симаков погиб в конце сентября в зоне боевых действий.