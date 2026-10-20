Кондопожский ЦБК провёл для старшеклассников эко-детектив

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» комбинат представил новый профориентационный проект.

Фото: пресс-служба КЦБК

С 12 по 19 октября специалисты комбината провели для 90 школьников города Кондопоги и Кондопожского района Карелии шесть уникальных интерактивных экскурсий. На предприятии их ждала необычная программа: в цехах старшеклассники должны были исследовать качество древесной массы, из которой почти на 80% состоит продукция Кондопожского ЦБК. Благодаря экологической направленности и игровому формату экскурсия получила название «Эко-детектив». Ребята выполняли практические задания и собирали вещественные доказательства на каждом участке маршрута.

Первая точка экскурсии – учебные классы, где гости получали задание найти доказательства того, что продукция КЦБК соответствует мировым стандартам качества. Здесь старшеклассникам предстояло определить, какая древесина и щепа подходит для производства кондопожской бумаги.

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Следующая остановка – корпоративный музей, в котором ребята знакомились с производственной цепочкой, сертификатами и наградами комбината. Далее гости шли в древесно-массный цех и лабораторию при нём и под руководством специалистов проводили увлекательную экспертизу древесной массы. Предпоследняя локация – бумагоделательный цех. Здесь ребята своими глазами наблюдали, как бумажная масса превращается в тонкое полотно. Также на протяжении всего маршрута они узнавали, как на комбинате работают биологические очистные сооружения.

В конце экскурсии гости возвращались в учебные классы, где с помощью найденных подсказок могли с лёгкостью доказать, что продукция КЦБК высокого качества, а предприятие строго следит за соблюдением требований природоохранного законодательства.

Я была на комбинате уже второй раз, здесь на целлюлозном заводе работает моя мама. Эта экскурсия была особенно интересной и познавательной, она открыла для меня производство с новой стороны. Я увидела, какой колоссальный труд – делать бумагу. Особенно впечатлила бумагоделательная машина, и как разрезают рулоны,

– поделилась Варвара Немыкина, ученица девятого класса школы №1 города Кондопоги.

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В этом году для участия в акции «Неделя без турникетов» сотрудники КЦБК разработали сразу две интерактивные экскурсии, посвящённые Году качества в Группе компаний Тайга. Первый проект «Код качества» представили этой весной. Он стал лауреатом республиканского конкурса «Горизонты Карелии – 2026». «Эко-детектив» приурочен к Году экологии на Кондопожском ЦБК и уже получил много положительных отзывов от педагогов и школьников.