Жительница Карелии восстановила заброшенный памятник ветерану

Супруга бойца СВО вместе с неравнодушными жителями Сортавалы спасла от разрушения могилу фронтовика

фото «Петрозаводск говорит»

«Не хочу, чтобы память была забыта». Супруга участника специальной военной операции организовала восстановление заброшенного памятника ветерану Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

Заброшенный памятник участнику Великой Отечественной войны находится на Старорусском кладбище на улице Бондарева. Местная жительница не просто подняла вопрос. Женщина приобрела необходимые материала, а восстановить памятник помогли неравнодушные жители Сортавалы. Крупин поблагодарил граждан за неравнодушие.

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Жена бойца СВО, которая вместе с неравнодушными гражданами спасла от разрушения могилу фронтовика, хочет отыскать информацию об этой могиле. Женщина подчеркнула, что не хочет, чтобы память об участниках войны была забыта.