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20 октября 2026
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Общество

Дошедший до Берлина ветеран отмечает 101-летие

Мировой рекордсмен по дуэльной стрельбе и ветеран Великой Отечественной войны принимает поздравления
три розы с гипсофилой
фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии сегодня поздравляют мирового рекордсмена по дуэльной стрельбе и ветерана Великой Отечественной войны. Константину Панову исполнился 101 год.

ветеран Великой Отечественной войны

Дорогами войны он прошел до Берлина. В поверженном Рейхстаге вместе с боевым товарищем он встретил победный май 45-го. На тот момент Константину Панову было 19 лет.

После войны ветеран работал инструктором в ДОСААФ. Именинник - рекордсмен мира по дуэльной стрельбе. В почетном возрасте он подтянут и улыбчив, оптимизма и чувство юмора ему тоже не занимать, отмечают окружающие.

Константину Панову желают сил, здоровья, долголетия, благодарят за подвиг, за жизнь.

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