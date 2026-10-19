Ветераны пришли на помощь матери героя в Карелии

Два лесовоза дров, десять колунов и одно большое дело на всех

Фото: Алексей Сысоев

Надежда Николаевна из Нижней Салмы, потерявшая сына в ходе спецоперации, нуждалась в помощи с заготовкой дров на зиму. Об этом случайно узнали ветераны боевых действий и неравнодушные жители Пряжи. Мужчины не стали откладывать вопрос в долгий ящик, а отправились к матери героя.

Два лесовоза древесины – объем немалый, но для сплоченной команды это не стало преградой. Всего за два дня мужчины распилили бревна на чурки и аккуратно их раскололи: действовали быстро, слаженно и без лишних разговоров.

«Ребята приехали и всё сделали сами. Огромное им спасибо, особенно Алексею Сысоеву за то, что организовал всё и поддержал»,

– говорит Надежда Николаевна.

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Для Алексея Сысоева такая забота о семьях бойцов – дело чести. Сам ветеран, прошедший через горнило СВО и получивший тяжелое ранение, не понаслышке знает, что такое взаимовыручка. Несмотря на последствия травмы, он продолжает активно помогать товарищам и их близким. Именно под его руководством в Пряжинском районе было создано сообщество ветеранов, которое сегодня стало надежной опорой для многих.

Напомним, что в Карелии создана региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов специальной военной операции», которая продолжает расширяться.