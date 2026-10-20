Литва отказала россиянам в этапе Кубка мира и лишилась его

В Литве не состоится этап Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян

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Нежелание Литвы пускать российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира по пятиборью 2027 года сыграло с прибалтийской страной злую шутку: ее лишили права проведения турнира. Об этом пишет «Спорт РИА Новости» со ссылкой на Sportas24.

Соревнования должны были состояться в апреле следующего года в Каунасе, и приготовления уже начались — были подписаны контракты с рядом поставщиков.

Антироссийская позиция грозит Литве потерей права проведения еще одного этапа Кубка мира и чемпионата мира среди юношей и молодежи в 2028 году.