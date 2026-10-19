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19 октября 2026
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Спорт

Карельские стрелки завоевали медали на турнире в Череповце

«Серебро» и две «бронзы» завоевали спортсмены из Карелии на турнире в Череповце
Медали соревнований
Фото создано с помощью Алиса AI

Три медали разного достоинства везут стрелки сборной Карелии со всероссийских соревнований по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Турнир проходил в Череповце и собрал лучших стрелков до 17 лет из России, Беларуси и других стран.

турнир по пулевой стрельбе

 

Тайя Хяккинен в упражнении ВП-60Ж (винтовка) завоевала «бронзу» в финале турнира и «серебро» в матче с Беларусью.

В парном старте Кайса Хяккинен и Ярослав Фёдоров в упражнении ПП-ПС стали бронзовыми призёрами соревнований. 

Даниил Паздерин в финале турнира занял 4-е место, а в «перестелке» со сборной Беларуси — 7-е. Кайса Хяккинен заняла 4-е место в упражнении ПП-60Ж, уточнили в паблике «Спорт - норма жизни Карелия»

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