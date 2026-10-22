Вся страна собирала деньги на спасение карельского тира для лучников

Ветеран боевых действий сам содержит лучный тир, где тренирует людей с инвалидностью

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

Федерацию стрельбы из лука в Карелии открыл тренер-активист Станислав Романов в 2013 году. Прошло уже 13 лет, но она так и остается общественной. «Народный» тир, как его называет сам Станислав Романов, не получил государственной поддержки, как и он ставки тренера. Хотя ему в правительстве Карелии это обещали и не раз.

Станислав – ветеран боевых действий. После ранения в Чечне он пересел в инвалидное кресло. Наш собеседник награждён Орденом мужества. Но разве он мог подумать, когда создавал Федерацию стрельбы из лука в Карелии, что его война на этом не закончится. Каждый день для него – это бой, чтобы спасти тир и не выгнать на улицу тех, кто хочет стрелять и побеждать.



В сентябре тир был под угрозой закрытия. У Станислава сломался автомобиль. Это единственная возможность передвигаться по городу и приезжать на тренировки. Все отложенные на оплату аренды средства он отдал на ремонт машины. И за аренду тира было платить нечем. А долг все рос...

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