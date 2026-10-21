Новый вид спорта официально зарегистрирован в России

Лазерный бой признан официальным видом спорта в стране

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Лазерный бой включен в перечень официальных видов спорта в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Минспорт страны официально зарегистрировал новый вид спорта после того, как федерация лазерного боя прошла государственную аккредитацию. Турниры отныне будут иметь официальный статус и будут проводиться по всем правилам с судьями, имеющими аккредитацию.

Спортсмены смогут получать официальные разряды и подтверждать свое мастерство. Нормативы по лазерному бою включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию.

В министерстве отметили, что лазертаг теперь стал полноценной частью большой спортивной семьи.

Ранее сообщалось о том, что кондопожская хоккейная команда неудачно начала сезон в первенстве Российской хоккейной лиги.