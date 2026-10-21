Карельские тхэквондисты взяли пять медалей всероссийского турнира

Спортсмены из Карелии успешно выступили в Смоленске

Фото: Алиса ИИ

Карельские спортсмены успешно выступили на Кубке Смоленской области по тхэквондо. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По данным источника, соревнования прошли 17-18 октября и собрали более 800 атлетов из 27 регионов страны. На счету команды Карелии - три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

Два золота взяла Татьяна Бычкова. На счету Полины Коротких золото и серебро. Бронзовую медаль завоевала Елизавета Бабаева.

Ранее сообщалось о том, что юный спортсмен из Карелии стал мастером спорта России по лыжному двоеборью.