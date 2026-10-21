Карельские пловцы завоевали россыпь медалей на турнире в Ленобласти

Пловцы из Костомукши обновили рекорды спортивной школы

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В Кингисеппе Ленинградской области завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. В соревнованиях на «короткой воде» приняли участие более 500 спортсменов из 9 регионов СЗФО. Спортсменам из Карелии турнир принес 17 медалей разного достоинства. Об этом сообщили в паблике спортивной школы Костомукши.

По данным источника, в состав сборной команды нашей республики вошли пловцы из Кондопоги, Костомукши, Петрозаводска, Питкяранты и Сегежи.

За четыре дня соревнований наши земляки завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медали.

Еще одно достижение — двум представителям школы, Илье Потанину и Глебу Ланкину, удалось обновить рекорды учебного заведения.

Кроме того, по итогам соревнований капитан команды Глеб Ланкин вошел в состав сборной команды Карелии и примет участие в чемпионате России по плаванию, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 ноября.