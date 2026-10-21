В Петрозаводске строят новый спортивный объект

В карельской столице началось строительство современного комплекса для настольного тенниса. Спортивный объект возводят на улице Рокаччу, инвестором выступил «Рыборецкий камнеобрабатывающий комбинат», рассказали в региональном Минэкономразвития.
Заниматься теннисом смогут дети и взрослые. В здании оборудуют спортивный зал площадью более 1000 кв. м, раздевалки с душевыми, медицинский пункт и другие необходимые помещения. На прилегающей территории появятся открытые спортивные площадки.
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В комплексе будут предусмотрены бесплатные занятия для учащихся школы № 55 Петрозаводска.
Реализация проекта позволит создать 21 новое рабочее место.