Не сдается без боя

Ветеран боевых действий сам содержит лучный тир, где тренирует людей с инвалидностью

Фото: Марина Бедорфас

Текст, фото Марина Бедорфас

Федерацию стрельбы из лука в Карелии открыл тренер-активист Станислав Романов в 2013 году. Прошло уже 13 лет, но она так и остается общественной. «Народный» тир, как его называет сам Станислав Романов, не получил государственной поддержки, как и он – ставки тренера. Хотя ему в правительстве Карелии это обещали, и не раз.

Станислав – ветеран боевых действий. После ранения в Чечне он пересел в инвалидное кресло. Наш собеседник награждён Орденом мужества. Но разве он мог подумать, когда создавал Федерацию стрельбы из лука в Карелии, что его война на этом не закончится. Каждый день для него – это бой, чтобы спасти тир и не выгнать на улицу тех, кто хочет стрелять и побеждать.



В сентябре тир был под угрозой закрытия. У Станислава сломался автомобиль. Это единственная возможность передвигаться по городу и приезжать на тренировки. Все отложенные на оплату аренды средства он отдал на ремонт машины. И за аренду тира было платить нечем. А долг все рос.

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«Я долго сомневался. Просить стыдно. Ну вы представляете, сидит тренер и просит денег, чтобы закрыть долг по аренде. А карельские власти делают вид, что ничего не происходит. Я не ожидал такого отклика, но за сутки мы собрали всю сумму 230 тысяч рублей. Я сбор закрыл, но мне еще высылали какие-то суммы. Это невероятно приятно. Это такая поддержка от простых людей. Да, сумму собрали, аренду оплатили. Но это ведь не одноразовая плата. Есть риск опять оказаться в такой кризисной ситуации»,

– рассказал Станислав Романов.

Содержание тира обходится в месяц порядка 100 тысяч рублей. Зимой еще дороже, потому что есть плата за отопление. Эти средства Станислав собирает сам: дает платные тренировки, вкладывает свою пенсию и зарплату. Он еще работает в музее «Кижи».

«Мне, вообще, стыдно брать деньги за тренировки. Я всегда говорю, если только мне будут оплачивать хотя бы часть аренды. Даже 50 процентов платежа уже бы спасли нашу ситуацию. Мы много и не просим. Я бы проводил тренировки абсолютно бесплатно. Я не зарабатываю здесь. Я постоянно вкладываю свое, чтобы было место, куда теперь приходят тренироваться и участники, ветераны СВО. Наша карельская сборная ветеранов спецоперации недавно ездила на соревнования. Там даже фотографии стыдно смотреть. Они неплохо выступили, но даже на награждение вышли в резиновых тапках. Все сборные в форме, все подготовлены. А наших назвали «партизаны». Они приехали как бомжи, извините, ни формы, ни обмундирования, другие ребята с ними делились. Ну это ли не позорище?! Конечно, многие больше и не поедут на такие соревнования».

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«Первое, что я сделал, когда понял, что просто не справлюсь с этими суммами за аренду, я написал в разные министерства и в правительство Карелии, Главе республики. В личных сообщениях в соцсети мне ответил один министр, который к спорту не имеет, к слову, никакого отношения. Остальные даже не ответили. А зачем? Выборы прошли, деньги народ собрал – вся страна объединилась, что еще тут можно сделать?! А бывают месяцы, когда приходится выживать на 7 тысяч рублей – это ветеранская выплата. И купить себе новые штаны – это серьезная проблема»,

– продолжает наш собеседник.



Станислав сам тоже тренируется и выступает на соревнованиях разного уровня. Но не за сборную Карелии, а за Москву. В нашей республике нет средств на то, чтобы отправить спортсмена на соревнования. А в других регионах есть. Туда его постоянно зовут работать. Он даже в Лондон на паралимпиаду ездил. Но он не решается пока бросить своих учеников и друзей, для которых тир – это такая же необходимость и жизнь, как и для него. Вот так и упускаем свою славу и достижения.

«Я знаю, что многие тренеры уезжают в другие регионы. А зачем им здесь работать, передавать опыт, если им даже за это зарплату не платят?! И если так пойдет и дальше, а потому что все молчат, то спорт в Карелии просто умрет!".

Этот зал далеко не первый, где тренирует Станислав Романов. Каждый раз, переезжая из одного помещения в другое, он сам искал площадку, где можно было стрелять из лука. Сейчас тир соответствует всем нормам, которые необходимы для участия в соревнованиях. И его ученики показывают высокие результаты.

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«У нас в Петрозаводске и с соревнованиями постоянные трудности. Для соревнований только один официально разрешенный зал – это ФОК. Он расписан по минутам. Для того чтобы провести чемпионат Карелии, мне приходится выбирать будние дни и самое неудобное время, снимать детей со школы и так далее. Потому что в выходные туда просто не попасть».

В народном тире у Романова все продумано до мелочей. Даже щиты, куда стреляют лучники, установили такие, чтобы он сам мог их перебирать. Станислав и луки сам ремонтирует и настраивает.

«Это моя жизнь! Я люблю людям помогать, я люблю наблюдать, когда ребенок попадает в 10-ку, как начинаются успехи! Этот путь, который мы проходим вместе, я горжусь своими спортсменами».

И, несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать каждый день, Станислав Романов продолжает тренировать, а еще пишет проекты, чтобы помогать детям с ДЦП. Для них он придумал проект с луком реальным и виртуальным. Отправил заявку на грант. Надеемся, что хоть здесь его поддержат.