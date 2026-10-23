Россиянам назвали снижающие давление продукты

Орехи и свекла помогут в борьбе с высоким давлением

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Чувствовать себя лучше людям с гипертонией поможет употребление нескольких продуктов, богатых калием, магнием, кальцием и пищевыми волокнами. О том, что стоит включать в рацион, чтобы снизить давление, «Абзацу» рассказал эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

По словам врача, первая группа борцов с высоким давлением — овощи и зелень: шпинат, рукола, свекла, картофель в мундире и батат.

Вторая — фрукты и ягоды: бананы, киви, цитрусовые, черника, малина и клубника, курага и чернослив.

Третья — рыба: лосось, скумбрия, сельдь и форель.

По словам доктора, некоторые виды круп, орехи, несоленые семена тыквы и подсолнечника, а также горький шоколад оказывают положительное влияние на состояние человека.

При этом для достижения эффекта Калинчев рекомендовал ограничить или полностью исключить из рациона продукты, провоцирующие скачки давления: соль, сладости, алкоголь и напитки с кофеином.