Звезда «Реальных пацанов» развелась с мужем из «Универа»

Актриса Зоя Бербер рассталась с актером Максимом Белбородовым

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Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер развелась со своим мужем, актером сериала «Универ. Молодые» Максимом Белбородовым. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировой судья судебного участка №177 района Раменки города Москвы удовлетворил исковые требования Бербер Зои Рудольфовны к Белбородову Максиму Андреевичу о расторжении брака»,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу 23 октября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сериал «Реальные пацаны» вернется на экраны с новым сезоном в 2027 году после четырехлетнего перерыва.