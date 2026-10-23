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23 октября 2026
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Происшествия

Фирма задолжала экс-сотруднику, и он украл у нее грузовик в Карелии

В Кемском районе полицейские установили подозреваемого в краже автомобиля
сотрудник МВД
Фото: МВД по РК

В Кемском районе сотрудники полиции искали похищенный у коммерческой организации автомобиль. К исчезновению оказался причастен 48-летний местный житель, сообщили в МВД по РК.

Нарушить закон мужчину толкнули долги фирмы перед ним. В качестве компенсации он решил забрать принадлежащий компании автомобиль. Злоумышленник планировал разобрать грузовик на запчасти, но не успел. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. 

Кемлянину грозит до десяти лет лишения свободы.

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