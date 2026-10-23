Водитель сбил пешехода в Карелии и остался без прав

В Костомукше суд лишил прав автомобилиста после ДТП

Фото "Петрозаводск говорит"

Костомукшский городской суд рассмотрел дело в отношении жителя города, сбившего пешехода. Об этом сообщает паблик учреждения.

По данным источника, автомобилист в нарушение Правил дорожного движения не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Произошел наезд. В результате человек получил травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

За совершение административного правонарушения водитель был лишен прав на полтора года. Постановление еще не вступило в силу.

Ранее сообщалось о том, что пешехода сбили на площади Кирова в Петрозаводске.