Водитель сбил пешехода в Карелии и остался без прав

Костомукшский городской суд рассмотрел дело в отношении жителя города, сбившего пешехода. Об этом сообщает паблик учреждения.
По данным источника, автомобилист в нарушение Правил дорожного движения не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Произошел наезд. В результате человек получил травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.
За совершение административного правонарушения водитель был лишен прав на полтора года. Постановление еще не вступило в силу.
Ранее сообщалось о том, что пешехода сбили на площади Кирова в Петрозаводске.