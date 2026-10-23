Житель Карелии обжаловал решение мирового судьи

Водитель снегохода обжаловал решение мирового судьи в Пудожском районе

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В Пудождожском районном суде завершилось рассмотрение жалобы местного жителя, который попытался отменить ранее назначенное наказание.

По данным судебной инстанции, зимой этого года в поселке Онежский мужчина на снегоходе въехал в припаркованный автомобиль, получил множественные травмы и был госпитализирован. В медицинском учреждении установили, что мужчина был пьян.

За «покатушки под градусом» мировой судья назначил мужчине штраф в размере 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.

Такое решение не устроило мужчину и он решил его оспорить в вышестоящей инстанции. В жалобе мужчина указал на ряд нарушений, в том числе: протокол о направлении на медосвидетельствование был составлен без понятых или видеозаписи, а копия протокола ему не направлялась.

Суд, проанализировав материалы дела, признал законным лишение прав водителя снегохода, совершившего ДТП в состоянии опьянения