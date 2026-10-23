Баня загорелась в карельском поселке в четверг

Пожарные ликвидировали возгорание в поселке Кривцы

Фото "Петрозаводск говорит"

В четверг, 22 октября, в 14:10 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Кривцы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место происшествия отправились трое спасателей. Выяснилось, что огонь вспыхнул в частной бане на улице Титова. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате пожара были повреждены кровля и чердак постройки. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что пожар в пятиэтажке поднял на ноги спасателей Медвежьегорска.