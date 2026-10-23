Пожар в пятиэтажке поднял на ноги спасателей в карельском городе

Ночной пожар в жилом доме ликвидировали специалисты в Медвежьегорске

Фото "Петрозаводск говорит"

В четверг, 22 октября, в 4:49 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в пятиэтажке на улице Ленина в Медвежьегорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место происшествия отправились две единицы техники и шестеро специалистов. Спасатели быстро справились с возгоранием в одной из квартир. В результате огнем была повреждена кухня. Больших последствий инцидент не имел. Причина пожара будет установлена специалистами.

Ранее сообщалось о том, что людей спасли из горящей пятиэтажки в центре Петрозаводска.