Стала известна судьба пропавшей в Петрозаводске 13-летней девочки

Полиция карельской столицы нашла исчезнувшего ребенка

Фото "Петрозаводск говорит"

Поиски пропавшей в Петрозаводске 13-летней девочки завершены. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По данным ведомства, с ребенком все в порядке. Криминальной составляющей в исчезновении школьницы нет. В полиции поблагодарили за помощь всех неравнодушных людей.

Напомним, что несовершеннолетняя пропала в карельской столице вечером 22 октября. В течение почти суток о ее судьбе ничего не было известно. В МВД не уточнили, где находилась девочка все это время. Также не раскрываются данные о том, где ее нашли.

Ранее сообщалось о том, что ребенку выстрелили в лицо из пистолета в российском регионе.