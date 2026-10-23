Ребенку выстрелили в лицо в российском регионе

В Башкирии школьник выстрелил из травматического оружия в лицо другу

Фото "Петрозаводск говорит"

В Башкирии ребенок получил ранение в лицо во время общения с друзьями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, один из юных жителей республики решил похвастаться перед приятелями и взял из дома травматический пистолет. Пока он показывал оружие товарищам и крутил его в руках, случайно произошел выстрел. Пуля попала в лицо одному из детей.

Отмечается, что врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Степень серьезности повреждений не указывается.

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