Что ждет школьных хулиганов за неуд по поведению в четверти

В Минпросвещения разъяснили, чем обернется для учеников оценка «недопустимое поведение»

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Оценка за поведение в четверти станет поводом для вызова родителей и не только. В Минпросвещения РФ определили последствия оценки «недопустимое поведение» в школе.

В этом учебном году проходит апробация системы оценивания поведения учеников 2-8-х классов. В каждом регионе выбрано не менее десяти общеобразовательных организаций.

Оценка неуд за поведение за четверть станет основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) ученика, сообщает РИА Новости.

О каждом случае выставления оценки «недопустимое поведение» уведомляют заместителя директора по воспитательной работе. Классный руководитель в трехдневный срок встречается с родителями и проводит беседу. В отношении школьника с плохой оценкой составляют план индивидуальной профилактической работы.