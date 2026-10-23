Погода покажет скверный характер в субботу в Карелии

Прогноз погоды на 24 октября в Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в субботу, 24 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днём в большинстве районов ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -1...+4°С, на юго-западе местами до +7°С, днём +6...+11°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночь преимущественно без осадков, днём ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит +2...+4°С, днём +7...+9°С. Атмосферное давление будет падать.