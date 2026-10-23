Существенных осадков в Карелии в пятницу не ожидается

Стал известен прогноз погоды на 23 октября в Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 23 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +5...+10°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +6...+8°С. Атмосферное давление будет падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +6 °С,

в Кеми +7 °С,

в Кондопоге +8 °С,

Медвежьегорске +6 °С,

в Олонце +9 °С,

в Пудоже +8 °С,

в Сегеже +6 °С,

в Сортавале +9 °С,

Суоярви +6 °С.