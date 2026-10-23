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23 октября 2026
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Погода

Существенных осадков в Карелии в пятницу не ожидается

Стал известен прогноз погоды на 23 октября в Карелии
Осень на улице Герцена в Петрозаводске.
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 23 октября. 

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +5...+10°С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +6...+8°С. Атмосферное давление будет падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +6 °С, 

в Кеми +7 °С, 

в Кондопоге +8 °С,

Медвежьегорске +6 °С, 

в Олонце +9 °С, 

в Пудоже +8 °С, 

в Сегеже +6 °С, 

в Сортавале +9 °С,

 Суоярви +6 °С.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Переменная облачность ожидается в Карелии в пятницу

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