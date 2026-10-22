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22 октября 2026
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Погода

Переменная облачность ожидается в Карелии в пятницу

Синоптики рассказали, что подготовила погода жителям Карелии 23 октября
Снесенная баллюстрада на ул. Пушкинская в Петрозаводске.
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в пятницу, 23 октября. 

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2...+3°С, на юго-западе местами до +8°С, днём +5...+10°С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днём +6...+8°С. Атмосферное давление будет падать. 

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Утром Карелия местами превратится в «туманный Альбион»

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