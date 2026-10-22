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22 октября 2026
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Погода

Утром Карелия местами превратится в «туманный Альбион»

Синоптики рассказали о погоде в Карелии 22 октября
Лососинка
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 22 октября. 

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днём составит +5…+10 °С, на юге местами до +13 °С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть южный, юго-восточный слабый ветер. Температура воздуха днём составит +8…+10 °С. Атмосферное давление будет слабо падать. 

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +7 °С, 

в Кеми +7 °С, в Кондопоге +9 °С, 

в Медвежьегорске +8 °С, 

в Олонце +11 °С, 

в Пудоже +10 °С, 

в Сегеже +7 °С, 

в Сортавале +10 °С, 

в Суоярви +8 °С.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: В четверг местами в Карелии потеплеет до 13 градусов

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