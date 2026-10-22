Утром Карелия местами превратится в «туманный Альбион»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 22 октября.
По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днём составит +5…+10 °С, на юге местами до +13 °С.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть южный, юго-восточный слабый ветер. Температура воздуха днём составит +8…+10 °С. Атмосферное давление будет слабо падать.
По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +7 °С,
в Кеми +7 °С, в Кондопоге +9 °С,
в Медвежьегорске +8 °С,
в Олонце +11 °С,
в Пудоже +10 °С,
в Сегеже +7 °С,
в Сортавале +10 °С,
в Суоярви +8 °С.