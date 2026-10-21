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21 октября 2026
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Погода

В четверг местами в Карелии потеплеет до 13 градусов

Прогноз погоды на 22 октября в Карелии
Губернаторский парк в Петрозаводске.
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в четверг, 22 октября. 

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -4…+1 °С, на юго-западе местами до +7 °С, днём — +5…+10 °С, на юге местами до +13 °С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть южный, юго-восточный слабый ветер. Температура воздуха ночью составит -1…+1 °С, днём — +8…+10 °С. Атмосферное давление будет слабо падать. 

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Синоптики обещали жителям Карелии туманное утро, но лишь местами

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