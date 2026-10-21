Синоптики обещали жителям Карелии туманное утро, но лишь местами

Прогноз погоды на 21 октября в Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 21 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Будет дуть западный, юго-западный ветер, днем на юге юго-восточный слабый. Температура воздуха днём +4...+9°С.

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть юго-восточный слабый ветер. Температура воздуха днём +6...+8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +5 °С,

в Кеми +8 °С,

в Кондопоге +6 °С,

в Медвежьегорске +9 °С,

в Олонце +8 °С,

в Пудоже +6 °С,

в Сегеже +6 °С,

в Сортавале +8 °С,

в Суоярви +6 °С.