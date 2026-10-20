Погода продолжит радовать жителей Карелии 21 октября: без осадков

Ночью и утром местами в Карелии ожидается туман

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в среду, 21 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть западный, юго-западный ветер, днем на юге юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днём +4...+9°С.

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днём +6...+8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.