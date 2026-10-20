Прогноз погоды в Карелии на вторник: облачно и без осадков

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 20 октября

Фото: «Петрозаводск говорит»

По прогнозам синоптиков, во вторник в республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на севере — с порывами. Температура воздуха днём: +5…+10 °С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днём: +7…+9 °С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра:

в Калевале +7 °С,

в Кеми +8 °С,

в Кондопоге +9 °С,

в Медвежьегорске +8 °С,

в Олонце +8 °С,

в Пудоже +8 °С,

в Сегеже +7 °С,

в Сортавале +9 °С,

в Суоярви +8 °С.