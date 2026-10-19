Ночью местами на юге Карелии ожидается туман

Синоптики дали «сухой» прогноз на 20 октября в Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике во вторник, 20 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью на юге местами туман. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на севере — с порывами. Температура воздуха ночью: -3…+2 °С, днём: +5…+10 °С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью: 0…+2 °С, днём: +7…+9 °С. Атмосферное давление будет слабо падать.